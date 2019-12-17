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Kütahya'da otomobil at arabasına arkadan çarptı

Kütahya’da otomobilin çarptığı at arabasındaki şahıs yaşamını yitirirken, at ise yaralandı.

İHA | 17.12.2019 - 05:27..
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Kütahya'nın Gediz ilçesi Yunuslar Köyü yakınlarında,  Aykut N'nin (46) kullandığı 34 ABB 740 plakalı otomobil, Şaban Kanar (50) idaresindeki at arabasına arkadan çarptı.

Kütahya'da otomobil at arabasına arkadan çarptı

OLAY YERİNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Şaban Kanar olay yerinde yaşamını yitirirken, atı ise yaralandı. Ahşap at arabasına çarpan otomobil ise takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kütahya'da otomobil at arabasına arkadan çarptı

KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU

Kanar'ın cenazesi Gediz Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından otopsi için Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Balıkesir nüfusuna kayıtlı olan Şaban Kanar’ın yalnız yaşadığı ve Çavdarhisar ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Kütahya'da otomobil at arabasına arkadan çarptı

Kütahya'da otomobil at arabasına arkadan çarptı

Kütahya'da otomobil at arabasına arkadan çarptı

Kütahya'da otomobil at arabasına arkadan çarptı

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