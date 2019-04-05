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Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Refüje çarparak devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, feci kazada 1 kişi de yaralandı.

AA | 05.04.2019 - 13:42..
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Kütahya'da 33 yaşındaki Birol Acar yönetimindeki 43 HH 525 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15'inci kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Engin Çuci ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

 

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Birol Acar (33) yönetimindeki 43 HH 525 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Engin Çuci, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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