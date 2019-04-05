Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Refüje çarparak devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, feci kazada 1 kişi de yaralandı.

Güney Kore'de çıkan yangın, 1 kişinin ölmesine 11 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Glütensiz diyet herkes için sağlıklı değil

Bugünlerde oldukça popüler olan glüteni diyetinizden tamamen çıkarmak gerçekten akıllıca bir kararı mı? Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin: "Gereksiz yere glüteni keserseniz, besin eksiklikleri olabilir."