Kütahya'da polis merkezi önünde ateş açan şahıs yakalandı

Dün akşam saatlerinde, Kütahya'da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Hüseyin Y., otomobiliyle hareket halindeyken, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde iddiaya göre kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.’yi gördü.

Otomobilindeki tüfeği alan Hüseyin Y., rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti.

KAMU MALINA ZARAR VERMEKTEN TUTUKLANDI

Polis Merkezi nöbetçileri, olayın ardından otomobiliyle kaçmaya çalışan Hüseyin Y.'yi lastiklerine ateş edip durdurdu. Yunus Emre Y. yaya olarak kaçarken, Hüseyin Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek', 'tehdit', 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüpheli Hüseyin Y.'nin ifadesinde, Yunus Emre Y.'nin kızını kaçırmak istediğini ve kendisinin engel olduğunu söylediği ve "Sonra karakola gidip beni kızımı zorla tuttuğumu iddia ederek şikayet etmiş. Ben de bunu duyunca karakola geliyordum. Bu sırada onu görünce sinirlenip ateş ettim. Amacım polislere ateş etmek değildi." dediği öğrenildi.















