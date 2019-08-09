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Kütahya’da şiddetli rüzgar ve hortum

Emet ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar ve hortum, bazı iş yerlerinde hasara yol açarken, o anlar görüntülendi.

İHA | 09.08.2019 - 00:51..
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Şiddetli rüzgar ve hortum bazı iş yerlerinde hasara neden olurken kısa süreli hortum ise panik yaşanmasına neden oldu.

Emet Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nda işletmeci olan Süleyman Us, çıkan rüzgar ve oluşan hortum nedeniyle çadırların kırıldığını, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğunu söyledi.

Kütahya’da şiddetli rüzgar ve hortum

Kütahya’da şiddetli rüzgar ve hortum

"HORTUM, PARKI BİR ANDA DAĞITTI"

Us, yaşanan olayı anlatırken, "Ne odluğunu anlayamadık. Yaşanan kısa süreli hortum parkımızı bir anda dağıttı. Eşim ve ailemle çalıştığımız parkta kısa süreli bir panik yaşadık. Sandalye ve çadırların havada uçuştuğunu gördük“ dedi.

Park işletmesinde yaşanan hortum ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kütahya’da şiddetli rüzgar ve hortum

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