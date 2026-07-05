Kütahya'da suç örgütüne operasyon: 3 kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) suç örgütlerini mercek altına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

ARAMALARDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 67 adet fişek, 1 kama ile suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.