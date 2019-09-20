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Kütahya'da sürücü traktörle çöpleri çaya boşalttı

Domaniç ilçesinde düğünden kalan artık yemeklerin bulunduğu çöp poşetlerini traktörle çaya boşaltan sürücü hakkında şikayette bulundu.

DHA | 20.09.2019 - 13:51..
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ÇÖPLER TRAKTÖRE YERLEŞTİRİLDİ

İlçeye bağlı Güney köyündeki düğünden sonra kalan yemek artıkları çöp poşetlerine toplandı. Çöpler daha sonra toplanarak traktöre yerleştirildi.

Kütahya'da sürücü traktörle çöpleri çaya boşalttı

ADRANOS ÇAYI'NA BIRAKILDI

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir traktör sürücüsü tarafından mesire alanından geçen Adranos Çayı'na getirildi.

Traktör römorkunda bulunan çöpleri herkesin gözü önünde çaya boşaltan sürücü daha sonra oradan ayrıldı.

Çöplerini çaya boşalttı VİDEO

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mesire alanında piknik yapanlar ise jandarma ekiplerine traktör sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da sürücü traktörle çöpleri çaya boşalttı

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