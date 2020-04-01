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Kütahya'da taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

Sokakta bir kadını elle taciz ettiği öne sürülen ve cinsel taciz suçundan sabıka kaydı olan Arif V., gözaltına alındı.

DHA |
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Kütahya'da taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi'nde, yolda yürüyen İ.H. adlı kadın, bir kişinin elle tacizine uğradı.

Şüpheli kaçarken, İ.H.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

KENDİSİNİ ÖNCE EVE SONRA ODAYA KİLİTLEDİ

Polis ekipleri, şüphelinin cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Arif V. olduğunu tespit etti. Ekipler, Arif V.'nin evine gitti. Polisi fark eden Arif V., kapıyı açmadı.

Tüm uyarılara rağmen şüpheli kapıyı açmayınca, polis çilingir çağırdı. Ekipler, çilingirin yardımıyla eve girerken, Arif V., bu kez kendisini odaya kilitledi.

Kütahya'da taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

GÖZALTINA ALINDI

Çilingir odanın da kapısını açınca Arif V. gözaltına alındı. Arif V., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kütahya'da taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

Kütahya'da taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

Kütahya'da taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

Kütahya'da taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

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