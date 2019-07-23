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Kütahya'da tarla kavgası ölümle bitti

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kaçan diğer kişi içinde arama çalışmaları başlatıldı.

İHA | 23.07.2019 - 10:22..
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde iki aile arasında tarla yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KAVGA İKİ AİLE ARASINDA ÇIKTI

Çayırbaşı köyünde tarla meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada Necip Basmaz (46) ile yeğeni Gülsüm Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Necip Basmaz'ın ağabeyinin eşi Ayşe Basmaz (50) yaralandı.

Durumu ağır olan Ayşe Basmaz, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da tarla kavgası ölümle bitti

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, olaya karıştığı öğrenilen ve kaçan S.Ç.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

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