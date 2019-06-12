Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya’nın Emet-Çavdarhisar yolunun Çerte mevkiinde kaza meydana geldi.

Emet istikametinden gitmekte olan Ahmet Özmen yönetimindeki tır, yol çalışması nedeniyle ayrılan yolda, Çavdarhisar istikametinden gelmekte olan İsmail Arslan idaresindeki kamyonetle çarpıştı.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tırın sürüklediği ve konteynırının sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü İsmail Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kamyonet içerisinde sıkışan Arslan’ın cenazesi Emet Belediyesi İtfaiyesi, Emetbor İşletmesi Arama-Kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile çıkarılarak, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Özmen, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.













