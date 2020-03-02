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Kütahya'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da demir yolundan geçen yaşlı adam tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İHA | 02.03.2020 - 02:58..
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Makinist S.D. idaresindeki Kütahya-Tavşanlı seferini yapmakta olan yolcu treni, Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki demir yolundan geçen 74 yaşındaki Fethi Yeşil'e çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gördüğü tanığı bir vatandaş, "Makinist defalarca siren çaldı. Ancak ikazlar fayda etmedi" diye konuştu.

Kaza nedeniyle demir yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, Yeşil'in naaşı hastane morguna götürüldü. Makinist S.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kütahya'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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