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Kütahya'da umreden dönen vatandaşlara sağlık kontrolü

Yayılan öümcül koronavirüs salgını sonrası, gerekli önlemler alınarak, Umreden dönen 180 kişilik kafileye, havaalanında sağlık kontrolü yapıldı.

DHA | 03.03.2020 - 11:19..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Kütahya'da umreden dönen vatandaşlara sağlık kontrolü

UMREDEN GELENLERE SAĞLIK KONTROLÜ

Kütahya'nın Zafer Havalimanı'nda, ibadetlerinin ardından Türkiye'ye dönen 180 kişilik umre kafilesi, sağlık kontrolünden geçti.

Uçaktan inen yolculara ilk olarak apronda İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

Kütahya'da umreden dönen vatandaşlara sağlık kontrolü

'14 GÜN BOYUNCA EVLERDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Dış hatlar girişinden giren yolcuların 112 Acil Servis ekibince ateş ölçer ile ateşleri ölçüldü. Sağlık kontrolünün ardından yolcuların pasaport işlemleri yapıldı.

Yolculara son olarak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüsle ilgili bilgilendirme formu verilerek, 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, kendilerinde broşürlerde yazan belirtilen olması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği anlatıldı.

Kütahya'da umreden dönen vatandaşlara sağlık kontrolü

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK"

Havaalanı gece nöbetçi amiri Umur Şenkoca, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında umreden dönen kafilenin sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Şenkoca, "Türk Hava Yolları'na ait umre seferimizi gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı önlemler neticesinde İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ekiplerimiz yönlendirildi. Uçağımızla birlikte gelen 180 yolcumuzun herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilecek. Koronavirüse karşı alınan önlemler neticesinde varsa gerekli işlemlerin ardından yetkili mercilere sevk edilecekler. İki ambulansla İl Sağlık Müdürlüğü gerekli önemlerini aldı. Bizim de kendi sağlık personelimiz ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimatlar doğrultusunda odalarımız oluşturuldu ve gerekli önlemlerimiz personellerimiz tarafından alındı." dedi.

Kütahya'da umreden dönen vatandaşlara sağlık kontrolü

"BİZE MASKE DAĞITILDI"

Umreden dönen yolculardan Halil Avcı ise sağlık görevlilerinin kontrolün ardından kendilerine bilgilendirme yaptığını belirterek, "Biraz önce uçaktan indik. Sağlık Bakanlığı görevlileri bize maske dağıttı. İnince form doldurduk. 14 gün misafir kabul etmemiz ve dışarı çıkmamamız gerektiğini söylediler. Eğer bir virüs vakası olursa 112'yi arayıp müdahale edilebileceğini anlattılar." dedi.

Yapılan sağlık kontrolünde, 180 kişilik kafilede herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtildi.

Kütahya'da umreden dönen vatandaşlara sağlık kontrolü

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