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Kütahya’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından esrar ve sentetik uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.

İHA | 24.05.2019 - 15:59..
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Yapılan eş zamanlı opersasyonlar kapsamında kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

EVLERİNDEN SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU ÇIKTI

Akkent, İstiklal, Meydan ve Mehmet Akif Ersoy mahallerindeki bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda B.A., A.A., M.A.T., M.A., E.E., K.Y. ve G.Y. gözaltına alındı.

Operasyonda satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

7 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A., A.A., M.A.T., M.A. ve E.E., nöbetçi hakimlikçe ’uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu ticaretine aracılık etmek’ suçlamasıyla tutuklandı, K.Y. ve G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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