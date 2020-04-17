Kütahya'da uyuşturucu satışı yapan aile gözaltına alındı

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin, kızı F.D. ve oğlu N.D. ile evlerinden bonzai satışı yaptığını tespit etti.

Ekipler tarafından takibe alınan aileye, narkotik ekipleri operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen anne, kızı ve oğlu Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

E.D.’nin evine gelerek uyuşturucu satın aldığı belirlenen 5 kişi hakkında da ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan soruşturma başlatıldı.