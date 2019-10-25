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Kütahya'da yakalanan 3 hırsızın toplam sabıka kaydı 197

Kütahya'da girdikleri evlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişininsabıka kayıtları polisleri hayrete düşürdü.

DHA | 25.10.2019 - 15:09..
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Bursa’dan gelerek girdikleri evlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen O.E. (18), S.K. (18) ve E.N.B. (20), güvenlik güçlerince yakalandı.

BURSADAN GELİYORLARDI

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede art arda meydana gelen evden hırsızlık olayına yönelik başlattığı çalışma kapsamında şüphelilerin Bursa’dan günübirlik gelen O.E., S.K. ve E.N.B. olduğunu belirledi.İlçe merkezindeki bir evde suçüstü yakalanan 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SABIKA KAYITLARI ŞAŞIRTTI

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme de hırsızlıktan tutuklanan erkek şüpheli O.E.’nin 77, S.K.’nın 55, E.B.B.’nin ise 65 hırsızlık suçundan sabıkası olduğunu belirledi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 15 günde yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 21 kişiyi de gözaltına aldı.

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