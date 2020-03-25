Kütahya'da yalan korona paylaşımı yapan kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi sonucu salgınla ilgili asılsız paylaşımlar yapılıyor.

Yetkililer salgınla mücadelede denetimleri sıklaştırırken, asılsız haber yapanlar hakkında çalışmalar başlatıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, S.Ö.’nün sosyal medya hesabından, bazı doktor ve savcılar ile 2 hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ö.'nün telefonuna savcılık talimatıyla el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından yüzü maskeli şahıs adliyeye sevk edildi.