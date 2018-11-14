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Kütahyalı adamın kestiği ağaç üstüne düştü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Mehmet Toy (70)'un kestiği ağaç kafasına düşünce hayatını kesti.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 13:48..
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Olay, Domaniç İlçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Mustafa Balı (55) ile birlikte motorlu testereyle ağaç kesen Mehmet Toy, devrilen bir ağacın kafasına çarpması sonucunda ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mustafa Balı'nın cep telefonundan arayarak durumu 112 Acil Servise bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Mehmet Toy kurtarılamadı. Toy'un cenazesi Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Toy ile Mustafa Balı'nın Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin almadan ağaç kestikleri öne sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu İZLE

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