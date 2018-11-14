Kütahyalı adamın kestiği ağaç üstüne düştü

CHP'nin bazı adayları belli oldu

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Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

İZMİR'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel üzerinde çalışmalara başlandı.