Kütahyalı İsmail genç yaşta iki kişiye umut oldu

Kütahya'da yaşayan 25 yaşındaki İsmail Küreşen, 3 yıl önce İzmir’de oturan Ali ve Nuray Aydoğmuş çiftinin 5 yaşındaki lösemi hastası oğulları Onur’a uygun ilik bulunması için Kızılay tarafından Hisarcık’ta gerçekleştirilen kök hücre bağışı kampanyasında, kan vererek donör olmuştu. Minik Onur’a, 5 ay sonra İsrail’den uygun ilik bulunmuş ve yapılan ilik nakli ameliyatı sonrası sağlığına kavuşmuştu.

3 YIL SONRA BİR DAHA UYUŞTU

Aradan geçen 3 yılın sonunda Küreşen’in doku grupları, başka bir hastaya uyum gösterdi. Bunun üzerine Kızılay yetkilileri tarafından telefonla aranıp, durumla ilgili bilgi verilen ve “Bağışçı olup kan kanseri bir çocuğun hayatını kurtarmak ister misin?” diye sorulan Küreşen, teklifi hemen kabul etti.

"1 TÜP FAZLA KAN VEREREK KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLUN"

Küreşen, “Bundan 1 ay önce benimle irtibata geçen Kızılay yetkilisi 'Kan kanseri bir çocuğun hayatını kurtarmak ister misin*' diye sordu. Telefonda donup kalmakta birlikte vicdanen ve Allah rızası için bu teklife nasıl hayır diyebilirdim? Tabii ki hemen kabul ettim. İstanbul’da özel bir hastanede 16 tüp kan vererek sağlık taraması yapıldı. Bir hafta sonra gayet sağlıklı ve donör olabileceğimi söylediler. Günde sadece kollardan olmak üzere 3 aşı oldum. Bu aşının nedeni kandaki kök hücreyi artırmakmış. Bunun sonucunda sadece ikinci gün bel ve bacak ağrısı çektim ki bu çok normal olduğu ve buna doktorların sevindiğini gördüm. 5. günün sonunda 4 saat boyunca kanımdaki kök hücrelerin ayrışması için işleme başlandı. İşlem beklenenden çok kısa sürdü ve 2 saat içinde alınması gereken kök hücre sayısının kanımda iki katı olduğunu söylediler. Bu işlem sırasında hiç canım acımadı, aksine çok rahat bir işlem gerçekleşti. Herkese tavsiyem Kızılay'a kan bağışı yaparken 1 tüp fazla kan vererek kök hücre bağışçısı olun. Bu sayede belki bazı çocukların annelerine, babalarına kavuşmasını, bazı anne babaların da çocuklarına kavuşmasını sağlayabilirsiniz." diye konuştu.