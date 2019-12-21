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Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de görev yaptığı sırada operasyonda ağır yaralanan Kütahya Simavlı Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

İHA | 21.12.2019 - 14:09..
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Hakkari'de görev yaptığı sırada terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcıya basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, tedavi için GATA'ya sevk edildi.

Yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Kütahya Simav Güney Beldesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden anne Gülizar, baba Recep Tunç’un 2 erkek evladının küçüğü olan Ahmet Tunç’un bekar olduğu ve 2 ay önce göreve başladığı belirtildi. Tunç'un cenazesinin yarın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde toprağa verileceği belirtildi.

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