taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Kutsal emanetlere dil uzatan provokatör gözaltına alındı

2. Abdülhamid'in türbesindeki kutsal emanetlerle dalga geçen Şaban G. polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kutsal emanetlere dil uzatan provokatör gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 2. Abdülhamit'in türbesine giderek nefret dolu sözlerle bir video çeken Şaban G., kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şaban G.'nin bulunduğu adresi tespit ettikten sonra harekete geçti.

Gözaltına alınan Şaban G. ve İrfan T.'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında devlet görevlilerine de hakaret ettikleri tespit edildi.

Her iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"PEYGAMBERİMİZİN SAKALI, YA SAKAL DURSA NE OLUR"

Geçtiğimiz yıl çekilen görüntülerde, provokatör "Peygamber efendimizin mübarek ayak izi diye bir taş koymuşlar buraya ayak izi hangi taşın üzerine basarsanız basın ayak taşta iz bırakmaz. Bu da peygamberimizin sakalı, ya sakal dursa ne olur. Arapça okuyorlar, zaten okuduklarından haberleri yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kutsal emanetlere dil uzatan provokatör gözaltına alındı

Türbede kutsal emanetlere dil uzatan provokatör VİDEO

İlginizi Çekebilir
Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü
Kaza nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Kendimi iyi hissediyorum." dedi.
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Bursa'da kıraathane baskınında 11 kişi gözaltına alındı
Sokağa çıkma yasağına saatler kala polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira 'sosyal mesafe' cezası kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
86
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
180
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
79
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
158
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
148
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
75
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir