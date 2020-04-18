Kutsal emanetlere dil uzatan provokatör gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 2. Abdülhamit'in türbesine giderek nefret dolu sözlerle bir video çeken Şaban G., kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şaban G.'nin bulunduğu adresi tespit ettikten sonra harekete geçti.

Gözaltına alınan Şaban G. ve İrfan T.'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında devlet görevlilerine de hakaret ettikleri tespit edildi.

Her iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"PEYGAMBERİMİZİN SAKALI, YA SAKAL DURSA NE OLUR"

Geçtiğimiz yıl çekilen görüntülerde, provokatör "Peygamber efendimizin mübarek ayak izi diye bir taş koymuşlar buraya ayak izi hangi taşın üzerine basarsanız basın ayak taşta iz bırakmaz. Bu da peygamberimizin sakalı, ya sakal dursa ne olur. Arapça okuyorlar, zaten okuduklarından haberleri yok." ifadelerini kullanmıştı.

Türbede kutsal emanetlere dil uzatan provokatör VİDEO