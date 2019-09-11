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Kütahya'da iki evli kardeş internette tanıştığı kişiye kaçtı

Kaybolan evli iki kız kardeşin, internette online oynanan oyunda tanıştıkları kişiyle Osmaniye’ye kaçtıkları ortaya çıktı.

İHA | 11.09.2019 - 17:47..
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Kütahya Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden ve evli oldukları öğrenilen Ayşe D. (21) ile kardeşi Reyhan K. (18), önceki gün evdeki ziynet eşyaları ve kıyafetlerini alarak evden ayrıldı.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Genç kadınlara ulaşamayan yakınları, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada genç kadınların Osmaniye’de olduğu belirledi.

EŞLERİNE DÖNMEK İSTEMEDİLER

Bu arada, iki kız kardeşin arandıkları öğrenmeleri üzerine ailelerini arayarak kayıp olmadıklarını, internette online oynanan oyunda tanıştıkları H.Y. ile Osmaniye’ye kendi rızalarıyla gittiklerini ve eşlerine dönmek istemediklerini ifade ettikleri bildirildi.

Kütahya'da iki evli kardeş internette tanıştığı kişiye kaçtı

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