Dünyanın en çok kitap okuyan 10 ülkesinden 6'sı Asya'da

Dünyanın en çok kitap okuyan 10 ülkesinden 6'sı Asya'da

Dünya genelinde en çok kitap okuyan ülkeler arasında 10 saat 42 dakika ile Hindistan birinci sırada yer aldı. En çok kitap okuyan 10 ülkeden 6'sı Asya, 4'ü Avrupa ülkelerinden oluştu.

İngiltere merkezli Global English Editing, dünyada en çok kitap okuyan ülkelere ilişkin verileri açıkladı.

Dünyada en çok kitap okuyan ülkeler belirlenmesinin ardından Asya ülkeleri dikkat çekti.

Hindistan’ın haftalık 10 saat 42 dakika ile zirvede yer aldığı listede, Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer buldu.

OKUMAYA HARCANAN ZAMAN DİLİMİ BAZ ALINDI

Kitap okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak okumaya harcadığı zaman dilimini esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra, gazete, dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında yer alıyor.

İLK 10'DA YER ALAN ÜLKELER

İlk 10 içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye ise kitap okumaya ayırdığı vakitle listenin 18'inci sırasında bulunuyor.

KİTAP HABERLERİNİN YÜZDE 56’SI FUAR İÇERİKLİ

Ajans Press’in 15 bini aşkın yazılı basın, TV kanalı ve internet sitesini tarayarak gerçekleştirmiş olduğu medya incelemesine göre ise kitapların medya istatistikleri belli oldu. Medya kaynaklarında, 2019 yılında kitaplarla alakalı 640 bin 509 haber içeriği tespit edilirken, 2020 yılında 606 bin 820 haber, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde ise 586 bin 253 haber yansımasına rastlandı.

Medyaya yansıyan haber içerikleri incelendiğinde, yayınların en fazla kitap fuarlarına ilgi gösterdiği görüldü. Medyada yer alan kitap haberlerinin yüzde 56’sını fuar ve fuar içerikli haberler oluşturdu.