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Kütüphanede 3,5 milyon yayın öğrencilerin hizmetinde

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) kütüphanesi, erişilebilir kaynak sayısını arttırarak toplam 3,5 milyon yayınla öğrencilere hizmet veriyor.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 12:41..
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KOÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphane değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerini sürdürüp, kapılarını her zaman öğrencilerine ve personeline açık tutuyor.

Kütüphane eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen her türlü yayını kullanıcılara sunuyor.

135 VERİ TABANI MEVCUT

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Perihan Semerci, kütüphanede 135 veri tabanı bulunduğunu söyledi.

Kütüphanede 3,5 milyon yayın öğrencilerin hizmetinde

3,5 MİLYON YAYIN HİZMETİ

Semerci, "310 bin elektronik kitap, 2 milyon 800 bin tez, 58 bin dergi, 20 bin video ve 150 bine yakın teknik dokümana bu veri tabanları aracılığıyla ulaşmaktayız. Basılı kaynaklarımız da mevcuttur. 125 basılı kitabımız, bin dergimiz ve 4 bin 500 tezimiz bulunmaktadır. Toplam olarak söyleyecek olursak Kocaeli Üniversitesi mensuplarına 3,5 milyon yayın sunmaktayız" ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL SESLENDİRME PROGRAMI

Üniversitede öğrenim gören görme engelli öğrencilerin, kütüphanedeki elektronik yayınlara özel seslendirme programları aracılığıyla ulaşabildiklerini dile getiren Semerci, basılı yayınlar için de kitap okuma cihazları bulunduğunu anlattı.

Kütüphanede 3,5 milyon yayın öğrencilerin hizmetinde

"GERİ BİLDİRİMLERE ÖNEM VERİYORUZ"

Semerci, "CD'lere kaydediyoruz, evlerine ödünç verebiliyoruz. Geri bildirimlere önem veriyoruz. Tüm kullanıcılarımız, kütüphane girişinde yer alan öneri şikayet kutusu aracılığıyla bizlere bildirimde bulunabilir. Sosyal medya hesaplarından ya da web sitemizdeki iletişim kutusunu kullanarak bize ulaşabilirler. Bu geri bildirimleri önemsiyoruz ve formlarda e-posta alanını boş bırakmayan kullanıcılarımıza kesinlikle cevap veriyoruz. Bildirilen sorunları gündemimize alıp, sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

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