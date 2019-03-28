Kütüphanelerden, engellilere ücretsiz kargo hizmeti

Kültür Varlıkları ve Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 25-31 Mart Kütüphane Haftası kapsamında engelli bireyler için yeni bir hizmet geliştirdi. Vatandaşların, kütüphanelerden ödünç kitap alma hakları konusunda, engelliler için bir kolaylık var. Artık engelli vatandaşlar kütüphanelerden ödünç kitap almak istediklerinde ücretsiz kargo sistemi çalışacak. Ayrıca bunun yanında e-kitap hizmeti, kütüphanelerde ve evlerde kitap okuma uygulaması da başlatıldı…

Okuma önünde hiçbir engelin olmadığını düşündüren bu uygulama kapsamında, Türk ve Dünya Klasiklerinden seçkin eserler, edebiyat, tarih, şiir, roman, araştırma-inceleme gibi alanlarda 475 bin 500 kitaba ulaşmak mümkün…

KÜTÜPHANEYE GİTMEDEN İSTEK OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 21 kütüphane, ödünç alınan kitapların engellilere ücretsiz kargolanması konusunda faaliyete geçti. Bu özellik bakımından dünyada bir ilk olan bu uygulama için kütüphaneye gitme zorunluluğu engelli vatandaşlar için ortadan kalkmış oldu…

Peki neler yapmanız gerekecek?

Ataturkkitapligi.ibb.gov.tr adresinden üye kaydı oluşturmanız yeterli. Her şey bu üyelik üzerinden işliyor.

Ya sonra?

Üyelik işleminden hemen sonra “Ad, soy ad, TC kimlik numarası, ev adresi ve engelli belgesi”ni [email protected] adresine attığınız anda sisteme kaydınız tamamlanmış oluyor.

Kitap talepleri nasıl oluşturacak?

İstediği kitaba ulaşmak isteyen engelli birey, bundan sonra her kitap talebinde sadece [email protected] adresine mail yoluyla bildirecek.

Kargo nasıl gerçekleşiyor?

Siz talebinizi bildirdiğinizde sistem belirttiğiniz ikamet adresine en yakında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphaneden, anlaşmalı bulunduğu kargo aracılığıyla kitaplarını gönderecek. İşlem kesinlikle ücretsiz olacak.

Kitabı teslim etmek istediğimizde ne yapacağız?

Kitabı okuyup bitirdikten sonra sıra teslim etmeye geldiğinde, yine aynı mail adresi [email protected] adresinden mail yoluyla teslim etmek isteğinizi bildiriyorsunuz. Sonra kurye evinize kitabı teslim almaya geliyor. Bu kargo işlemi de yine ücretsiz gerçekleşiyor.

E-KİTAP ARŞİVİ DE ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin e-kitap arşivinde de yaklaşık 22 bin kitap mevcut. Bu arşiv de, İstanbul’daki tüm engelli bireylerin hizmetinde.

Peki engelli bireyler e-kitap arşivine nasıl ulaşacak?

Engelli vatandaşlar, yine Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü internet sitesine “İBB’nin e-kitap arşivine erişmek istiyorum” şeklinde bir mail gönderdikleri takdirde, kişiye özel bir şifre oluşturuluyor. Diğer vatandaşların kütüphanelere gelerek temin edebildikleri bu şifreye, engelli vatandaşlar bir mail ile ulaşabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ

Bu uygulamaların yanında bir de “Okumak için engel yoktur” teması ile yola çıkılmış bir uygulama var. Bu uygulamaya çocuklar da dahil oluyor. Bu tema kapsamında hazırlanan Engelsiz Okuma Saati Programı ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri, düzenlenen ev ziyaretlerinde kitap okuma etkinliği yapıyorlar.

Peki bu projenin organizasyonu nasıl oluyor?

Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı uzman personel, engelli aileleriyle iletişime geçiyor ve bir randevu programı oluşturuluyor. Ardından belirlenen randevu takvimine göre evlere gidilip çocuklara yaşlarına uygun kitaplar okunuyor.

Bunun yanında engelli çocuklara yönelik eğitim veren devlet okulları veya özel okullarla iletişime geçilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanelere davet edilmeleri de projeler arasında. Burada da profesyonel eğitmenler tarafından öğrencilere masallar, hikayeler içeren okuma etkinlikleri gerçekleşecek. Çünkü amaç, engelli çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, bir yandan da okuma alışkanlıklarını pekiştirmek…

Engelliler adına bu projeler gerçekten umut vaat ediyor. Temennimiz daha geniş alanlara yayılmasından yana elbet. Başka şehirlere, ilçelere, köylere ulaşırız umarım…

Kaynak: ntv.com.tr

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Damla Karakuş

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