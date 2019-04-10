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Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası

4,5 milyar dolarlık ihaleyi kazanan Türk firması, projeyi 2021 yılında tamamlayarak teslim edecek.

DHA | 10.04.2019 - 17:00..
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Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası

Türk müteahhitlerin yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıdığı belirtilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı, yeni terminalinin yaklaşık yüzde 35'i tamamlandı.

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası

ÇALIŞAN SAYISI 10 BİNİ GEÇECEK

4,5 milyar dolarlık ihaleyi 2016 yılında kazanan Türki şirketi, projeyi 2021 yılında teslim edecek. Türkiye'den de çok sayıda işçinin çalıştığı projede, çalışan sayısının 7 bin 500 olduğu belirtildi. Bu sayının 10 bini geçeceği ifade edildi.

750 bin metrekarelik alana sahip yeni terminalin faaliyete geçmesinden sonra havalimanının kapasitesinin, yılda 25 milyon yolcuya ulaşması planlanıyor.

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası

"YOLCU TERMİNALLERİ ARASINDA İLK LEED GOLD BİNA"

Yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk Leed Gold binası da yer alacak. Şirket konuyla ilgili, "Proje, beton konstrüksiyonun termal özellikleri ile çatıda geniş bir alana monte edilen güneş enerjisi panellerini bir araya getirerek güneş enerjisi üretirken; proje inşaatında kullanılan ürünlerin tamamına yakını geri dönüşüme gönderilmiş durumda. Terminalde inşaat çalışmalarının başladığı Ağustos 2016’dan bu yana, projede kullanılan toplam 23 bin 897 ton materyalin yüzde 88’i geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası

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