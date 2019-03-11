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Kuveytlilerin en çok seviği lider Erdoğan

Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan, ülkede yapılan ankette Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok sevilen dünya lideri olduğunu açıkladı

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 00:03..
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Kuveytlilerin en çok seviği lider Erdoğan

Kuveyt'in Al Qabas Gazetesi, "dünyanın en çok sevilen lideri kim" şeklinde bir anket gerçekleştirdi.  Anket sonuçlarını duyuran ise Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan oldu.

"EN ÇOK SEVİLEN DÜNYA LİDERİ"

Büyükelçi Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu haberde '' Kuveyt'te yapılan ve bugünkü Al-Qabas gazetesinde yayınlanan bir ankete göre, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt halkının açık ara en çok sevdiği dünya lideri olmuştur. Kuveytli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın şahsına ve ülkemize duydukları sevgi ve muhabbeti her an hissediyor ve bağlarımızı güçlendirmek için vargücümüzle çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kuveytlilerin en çok seviği lider Erdoğan

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Kuveytlilerin en çok seviği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok seviği lider Erdoğan

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