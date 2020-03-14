taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu

Ülkede ezan, "haydi namaza" bölümü "namazı evinizde kılın" olarak değiştirildi.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 12:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu

Dünyada 5 binin üzerinde can alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor.

Virüsün önüne geçmek için ise birçok ülke bir takım önlemler aldı

Kuveyt hükümeti de koronavirüs nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları" çağrısında bulunmuştu.

CAMİLER KAPANDI EZAN DEĞİŞTİ

Kuveyt İslam İşleri Bakanlığı, ülkede toplu namazların iptal edildiğini açıkladı.

Kuveyt’teki camiler geçici olarak kapatıldı. 200 kişinin koronavirüsten etkilendiği ülkede, ezan da değiştirildi.

Ezanda, ‘hayya alas-salah’ (haydi namaza) bölümü ‘al-salatu fi buyutikum’ (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi.

Bakanlık, bu değişikliğin bir sonraki duyuruya kadar devam edeceğini duyurdu.

Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu İZLE

İlginizi Çekebilir
Erzurum'da üniversite öğrencisi genç hırsızlıkla suçlanıyor
Hiç gitmediği Bursa'da hırsızlıkla suçlanan üniversite öğrencisinin, 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
Türkiye, yazılı ve görsel medyada iki gündür Ahmet Hakan ile Ece Üner'in kavgasına şahit oluyor
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 milyon lira değerindeki metamfetamin ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 7 evde hırsızlık yapan 3 çocuk yakalandı
Girdikleri 7 evden, 60 bin lira değerinde altın çalan 3 çocuk gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
1214
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
63
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
133
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa, koronavirüsün merkezi oldu
62
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
357
UNICEF: 3 milyar insan, evinde ellerini yıkayamıyor
UNICEF: 3 milyar insan, evinde ellerini yıkayamıyor
40
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir