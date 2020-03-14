Dünyada 5 binin üzerinde can alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor.

Virüsün önüne geçmek için ise birçok ülke bir takım önlemler aldı

Kuveyt hükümeti de koronavirüs nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları" çağrısında bulunmuştu.

CAMİLER KAPANDI EZAN DEĞİŞTİ

Kuveyt İslam İşleri Bakanlığı, ülkede toplu namazların iptal edildiğini açıkladı.

Kuveyt’teki camiler geçici olarak kapatıldı. 200 kişinin koronavirüsten etkilendiği ülkede, ezan da değiştirildi.

Ezanda, ‘hayya alas-salah’ (haydi namaza) bölümü ‘al-salatu fi buyutikum’ (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi.

Bakanlık, bu değişikliğin bir sonraki duyuruya kadar devam edeceğini duyurdu.

Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu İZLE