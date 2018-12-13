Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el Carallah, İngiltere'yle askeri iş birliği ile Suudi Arabistan'la yaşadıkları sınır anlaşmazlığı arasında herhangi bir ilişki olmadığını söyledi.

İngiliz deniz üssü kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı haberini, Kuveyt'in önde gelen gazetelerinden El Rai verdi.

KUVEYT - İNGİLTERE İŞ BİRLİĞİ

​Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, üst düzey yetkililerin bugün düzenlenecek ortak yürütme komitesi toplantısında Kuveyt ile İngiltere arasındaki iş birliğinin yönlerini görüşeceği belirtildi. Ele alınacak konuların başında askeri, güvenlik, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarındaki ikili iş birliğinin yer alacağı aktarıldı.

"SUUDİ ARABİSTAN'LA SINIR ANLAŞMAZLIĞIYLA İLİŞKİ YOK"

Öte yandan habere göre; Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el Carallah, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'yle askeri iş birliği ile Suudi Arabistan'la yaşadıkları sınır anlaşmazlığı arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirtti. Carallah, konuyla ilgili soruya karşılık, "Bazıları bu konular arasında bağlantı kurdu. Ancak biz böyle bir ilişki kurmuyoruz" şeklinde cevap verdi. "Suudi Arabistan'la aramızdaki anlaşmazlık, kardeş anlaşmazlığıdır. Bir yanlış anlaşılma diyebiliriz" açıklamasında bulunan Carallah, İngiltere ile askeri iş birliğinin yeni bir konu olmadığına dikkati çekti. Carallah, "İngiltere'den dostlarımızın askeri iş birliği için topraklarımızda bulunmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Kuveyt merkezli El Kabas gazetesi de bugün düzenlenecek toplantıda, Kuveyt ordusuna eğitim vermek için İngiliz askeri üssü kurulmasının görüşüleceğini belirtti.

KALICI ASKERİ GÜÇ OLACAK

​İngiltere'nin Kuveyt Büyükelçisi Michael Davenport, ekim ayında yaptığı açıklamada; aralık ayında Kuveyt'te İngiliz kuvvetlerinin daimi varlığının operasyonel ve lojistik yönlerinin görüşüleceği bir toplantı yapılacağını duyurmuştu. Davenport ayrıca, İngiliz "Forces Network" internet sitesinde şubat ayında yayınlanan röportajında, İngiltere'nin, Kuveyt yönetiminin talebi üzerine bu ülkede kalıcı askeri güç kurmayı düşündüğünü dile getirmişti.