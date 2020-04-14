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Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi

Kayseri'ye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları yurda yerleşti.

AA |
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Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi

Kuveyt'te işçi olarak çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 248 kişi, Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerden sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ne getirildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Burada, "Ölürüm Türkiye" şarkısı eşliğinde Türk bayrakları ile karşılanan vatandaşlar, kontrollerin ardından yurda yerleştirilmeye başlandı. İşçiler ve aileleri, 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.

Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi

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