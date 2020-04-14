1 Kuveyt'ten getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi Kayseri'ye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları yurda yerleşti.

2 Yetkin Dikinciler'den muhabire sert tepki Oyuncu Yetkin Dikinciler, gittiği bir kafeden kahve alırken kendini görüntüleyen basın mensubuna "Sus beni dinle, sana insan muamelesi yapıyorum" diyerek tepki gösterdi.

3 Markaj nedir Futbolda markaj, rakip takım oyuncusunun topu kontrol etmemesi için yapılan organize bir savunma stratejisine denir.

4 2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı Denizli’de koronavirüs şüphesi ile hastanenin izolasyon alanında kontrol altında tutulan 23 yaşındaki genç, kaçtıktan iki gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, hastaneye götürüldü.

5 Evdeyken sağlıklı kalmak için ipuçları Günlük alışkanlıklarınız genel sağlığınızı ve kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok hastalık riskinizi etkiler. Peki, salgın nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde yaşam tarzımız nasıl olmalı?

6 Diyarbakır Lice'de 2 terörist öldürüldü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.