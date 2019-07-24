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Kuveyt'ten İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına tepki

Kuveyt, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi.

AA | 24.07.2019 - 21:41..
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ihlallerinin uluslararası yasalara ve kararlara aykırı olduğu belirtilerek, bu ihlallerin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekildi.

İSRAİL'E TEPKİ

Açıklamada, İsrail'in ihlallerinin şiddet olaylarını artıracağı, barışı sağlama çabalarına zarar vereceği ve Filistin halkının sıkıntılarını daha da artıracağı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyelerinden Kuveyt, Endonezya ve Güney Afrika tarafından sunulan ve İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayan ortak açıklama, Konseyin daimi üyelerinden ABD'nin engeline takılmıştı.

İsrail güçleri pazartesi günü iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmıştı.

FİLİSTİNLİLERİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İsrail mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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