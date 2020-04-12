Kuvözdeki çocuklarına 68 gün sonra kavuşabildiler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaşayan Halime Filiz (39), 68 gün önce ikiz çocuk dünyaya getirdi.

Erken doğan ikizler, gelişimlerini tamamlamaları için hastanede kuvöze alındı.

ÇALIŞMAK ZORUNDA OLDUKLARI İÇİN BAŞKA ŞEHİRE GİTTİLER

Çalışmak zorunda olan aile, çocuklarını hastanede bırakıp Kırşehir’e bağlı Kartalkaya köyüne giderek burada çobanlık yapmaya başladı.

SEYAHAT YASAĞI OLDUĞU İÇİN ŞANLIURFA'YA DÖNEMEDİLER

Kırşehir’de çobanlık yapan 6 çocuklu aile, doktorların kendilerine telefon açması üzerine ikizlerinin iyileştiğini öğrendi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğu için Şanlıurfa’ya gelemeyen aile, hem Kırşehir hem de Şanlıurfa Valiliğinden yardım istedi.

VALİLİĞİN YARDIMIYLA ÇOCUKLARINA KAVUŞTULAR

Her iki valiliğin girişimiyle aile ikizlerine kavuştu. Ayşe ve Ali isimleri verilen çocuklar, Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aileye teslim edildi. İkizlerine kavuşan aile büyük bir mutluluk yaşadı.