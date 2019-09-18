taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6898
Euro
6.2908
Altın
1500.92
Borsa
101116.02
Gram Altın
274.53
Bitcoin
57966.9

Kuyumcudan yüzük çalan hırsızlar yakalandı

Adana'da kızı ve damadı ile girdikleri kuyumcuda yüzük çalan kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA | 18.09.2019 - 10:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve resmi nikahı olmadan evlendiği damadı Şeyhmus G. (26) bir kuyumcuya geldi.

KIZI VE DAMADI KUYUMCUYU OYALADI

İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A., vitrindeki yüzüklere bakmak istedi. Bu sırada Kibar A. ve dini nikahlı kocası Şeyhmus G., kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan iki yüzüğü aldı.

Kuyumcudan yüzük çalan hırsızlar yakalandı ViDEO

EKSİK YÜZÜĞÜ GÖRÜNCE KAMERADAN HIRSIZLARI FARK ETTİ

Kadın, 1.500 lira değerindeki yüzüklerden birini parmağına takıyor gibi yapıp vitrinin alt tarafındaki çantaya koyup çaldı; diğer yüzüğü ise beğenmediğini söyleyerek bıraktı. Daha sonra şüpheliler, alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Yüzüklerden biri eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntüsünden soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi, polisi aradı.

Kuyumcudan yüzük çalan hırsızlar yakalandı

KUYUMCUDAN ÇALIP, HEMEN SATTI

Kuyumcuya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A.; paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.

Kuyumcudan yüzük çalan hırsızlar yakalandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kuyumcudan yüzük çalan hırsızlar yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

96
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

55
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

158
Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

84
Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

23
Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

101
Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir