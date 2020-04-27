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Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam öldü

Kırıkkale'de, su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam girdiği kuyuda boğuldu.

DHA |
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Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam öldü

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki yazlığında yaşayan Yakup Koşan (73), bahçesindeki su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak için halat yardımıyla kuyuya indiği sırada düştü.

Akşam kendisinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam öldü

EKİPLER KUYUDA CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine eve giden polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bahçede yaptığı aramada, Koşan'ın köpeğiyle kuyuda olduğunu fark etti.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan yaşlı adam ve köpeğinin öldüğü belirlendi. Koşan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam öldü

Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam öldü

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