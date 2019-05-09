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Kuzeni otomobilini vermeyince baltayı kafasına indirdi

Adana'da otomobilini istediği kuzeninden olumsuz yanıt alan şahıs, baltayla dehşet saçtı. Kuzeninin kafasına baltayı geçiren şahıs, polis tarafından yakalandı.

DHA | 09.05.2019 - 09:10..
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Adana’nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi.

KAFASINA VURUP KAÇTI

Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını belirterek veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. ile aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Cumali K., eline aldığı balta ile kuzeni Hüseyin K.'nın kafasına vurdu.

Kuzeni otomobilini vermeyince baltayı kafasına indirdi

TEDAVİ GÖRÜYOR

Daha sonra kuzeninin otomobiline de baltayla zarar veren Cumali K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hüseyin K.’yı hastaneye kaldırdı. Hüseyin K. tedavi altına alındı.

Kuzeni otomobilini vermeyince baltayı kafasına indirdi

Olay yerinden kaçan Cumali K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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