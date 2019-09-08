Kuzenini öldürmeden önce video çekti

Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar (19) ve Mehmet Budan (19) arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

FALÇATAYLA ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı.

Öldürdüğü kuzeninin mezarı başında helallik isteyip, teslim oldu İZLE

VİCDAN AZABI ÇEKTİ, MEZARINA GİDEREK HELALLİK İSTEDİ

Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan ise burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi.

"İNŞALLAH AHİRETTE BULUŞURUZ"

Bunun üzerine aile büyükleri, Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol." dedi.

Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekti İZLE

ÖLDÜRMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Budan'ın ayrıca kuzenini öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir müze önünde çekilen görüntülerde öldürülen Çakar'ın gülerek kuzeniyle konuşması dikkat çekiyor.

500 METRE MESAFE VAR

Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.