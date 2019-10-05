Kuzeninin böbreğini satacakken yakalandılar

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan özel hastanede organ nakli için başvuran Ürdün uyruklu Nassem Yousuf Mohammed A., İsrail uyruklu Gamal Abu L. (58) ve Mahran Abo L. (37)'yi yakalayarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakınları olan İsrail uyruklu Olmazia G.(39) ve Ürdün uyruklu vericinin akrabası ve organ ticaretinin organizatörlüğünü yapan Emad Abdel Halim Ahmad Q. (30)'yi gözaltına aldı.

KUZENİNİ BÖBREĞİNİ SATMASI İÇİN İKNA ETTİ

Emad Abdel Halim Ahmad Q., kuzeninin böbreğini İsrail'li bir kişiye satması için ikna ettiği ve böbreği alacak kişiyi bularak tarafları buluşturduğu ortaya çıktı.

ORGANİZATÖR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, organizatörlük yaptığı belirlenen Emad Abdel Halim Ahmad Q. tutuklanarak cezaevine gönderildi.