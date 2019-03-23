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Kuzenler arasında bıçaklı kavga ölümle bitti

Siirt'te kuzenler arasında çıkan kavgada bir kişi kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

İHA | 23.03.2019 - 02:53..
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siirt cinayet

Kurtalan ilçesi Sanat Sokağı’nda D. M ile kuzeni M. M arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D. M, kuzenini kalbinden bıçakladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kuzeni tarafından M. M, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavganın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden M.M, otopsisi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları hastaneye akın etti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzenler arasında bıçaklı kavga ölümle bitti

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