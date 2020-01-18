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Kuzenlerin sosyal medyadaki tartışması cinayetle bitti

Eskil ilçesinde, Hakan Uz (32), sosyal medyada tartıştığı amcasının oğlu Hurşit Uz'u (41), buluştukları parkta tabancayla vurarak öldürdü.

DHA | 18.01.2020 - 19:17..
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan Hakan Uz, bir sosyal paylaşım sitesinde kuzeni Hurşit Uz ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışması büyümesi üzerine iki kuzen parkta buluştu.

3 EL ATEŞ ETTİ

Burada tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Uz tabancasıyla Hurşit Uz'a 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hurşit Uz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hurşit Uz ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Hurşit Uz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hakan Uz da olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Kuzenlerin sosyal medyadaki tartışması cinayetle bitti

Kuzenlerin sosyal medyadaki tartışması cinayetle bitti

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