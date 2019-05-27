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Kuzey Afrika'da mültecilerin sınır mücadelesi

Fas'tan Kuzey Afrika'nın Melilla şehrine girmek isteyen mülteciler, her yolu deniyor.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 17:10..
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İspanya'ya ait Melilla şehrine Fas'tan girmek isteyen üç mülteci, akılalmaz ve bir o kadar da tehlikeli bir yola başvurdu.

MÜLTECİ ARACIN TORPİDOSUNDAN ÇIKTI

19, 30 ve 31 yaşlarındaki üç mülteci, bir otomobilin çeşitli yerlerinde bulundu. Özellikle mültecilerden biri, otomobilin torpidosunda bulundu.

Kuzey Afrika'da mültecilerin sınır mücadelesi

MÜLTECİLER BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTULDULAR

Görevliler, sınırı geçmek isteyen mültecilerin neredeyse boğulmak üzere ve şuurunu kaybetmiş bir şekildeyken bulunduklarını dile getirdi.

Kuzey Afrika'da mültecilerin sınır mücadelesi

MÜLTECİLER TUTUKLANDI

Yetkililer, üç mülteciyi, daha önce 'gümrükten mal kaçırmak' suçu da bulunduğu için tutukladıklarını açıkladı.

Kuzey Afrika'da mültecilerin sınır mücadelesi

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