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Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine yaptığı operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 13:20..
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Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

METİNA VE ZAP BÖLGELERİNE OPERASYON YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekata ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

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