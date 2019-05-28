Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.

DÜN AKŞAM 20.00'DE BAŞLADI

Atışların ardından saat 20.00'de, bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde, planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı ViDEO







