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Kuzey Irak'ta hain tuzak: 2 şehit

Terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu.

AA | 23.09.2019 - 13:17..
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hain bir saldırı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

İKİ ASKER ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak Kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kuzey Irak'ta hain tuzak: 2 şehit

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