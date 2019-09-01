Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen başarılı operasyonların arasına bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, örgüte yönelik düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BOMBARDIMAN

Bakanlığı açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.