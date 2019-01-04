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Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde silah kazası neticesinde bir askerin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 18:59..
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Hakurk'taki Daylatepe Üs Bölgesi'nde terör örgütlerine yönelik sürdürülen opersyonlar sırasında, bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen hayatını kaybetti. Sinop nüfusuna kayıtlı Mahmut Mücahit Ülgen'in acı haberi, İstanbul'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen'e askeri yetkililerce verildi. Acı haberle yasa boğulan ailenin evine Türk bayrakları asıldı.

Irak'tan getirilecek Ülgen'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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