taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

Kuzey Kore, ABD ile nükleer görüşmeleri durdurdu

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyinde müzakerelerin kesildiği duyuruldu.

AA | 06.10.2019 - 07:52..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Kuzey Kore Baş Müzakerecisi Kim Myong Gil, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, ABD ile nükleer görüşmeleri durdurdu

ABD BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

ABD'nin müzakere masasına yeni bir şey getirmediğini vurgulayan Kim, bu durumun can sıkıcı olduğunu söyledi.

Kim, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler." yorumunda bulundu.

Kuzey Kore, ABD ile nükleer görüşmeleri durdurdu

ABD: KUZEY KORE İLE GÖRÜŞMELERİMİZ YAPICIYDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin kesildiğine ilişkin açıklamasının "görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmadığını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan görüşmelerin ardından Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil'in yaptığı, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore delegasyonunun yaptığı açıklamalar, 8,5 saat süren görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmıyor. ABD, masaya yaratıcı fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla iyi müzakerelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore, ABD ile nükleer görüşmeleri durdurdu

"70 YILLIK DÜŞMANLIK, BİR GÜNDE BİTMEZ"

Müzakerelerde, ABD'nin iki ülke arasında daha önce Singapur'da yapılan zirveden bu yana yaşananları gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, "Görüşmelerimiz sonunda ABD, İsveçli ev sahibimizin 2 hafta içinde yeniden Stockholm'de görüşme davetini kabul etti. ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda 70 yıllık savaş ve düşmanlığın sadece bir cumartesi günüyle üzerinden gelemez. Bunlar ağır konular ve her iki ülkenin de güçlü taahhüdünü istiyor. ABD bu taahhütü veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

236
ABD basını Su-35'leri övdü: Rus hava üstünlüğüne örnek

ABD basını Su-35'leri övdü: Rus hava üstünlüğüne örnek

33
Su ayılarının dayanıklılık sırrı, insanlarda denenecek

Su ayılarının dayanıklılık sırrı, insanlarda denenecek

18
İran, uzaya astronot gönderecek

İran, uzaya astronot gönderecek

41
İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması istiyor

İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması istiyor

22
Adana'da tek şişte et pişirme rekoru

Adana'da tek şişte et pişirme rekoru

27
Denize düşen polisleri, kovaladıkları kaçakçılar kurtardı

Denize düşen polisleri, kovaladıkları kaçakçılar kurtardı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir