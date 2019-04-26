Kuzey Kore, ABD’ye 2 milyon dolar hastane faturası kesti

Faturanın, Haziran 2017’de Warmbier’i kurtarmak için Pyongyang’a giden ABD Dışişleri Bakanlığının eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun tarafından imzalandığı bildirildi. Başkan Donald Trump’tan, Warmbier’i eve getirme emri alan Yun’un dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı faturanın detayları hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

KUZEY KORE: FİDYE DEĞİL HASTANE MASRAFI

Bu ayın başlarında ise, Warmbier’in ailesinin de katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin rehineler için fidye ödeme fikrini reddettiğini söylemişti. Kuzey Kore tarafı ise bunun fidye değil, hastane masrafı olduğu üzerinde durduğu iddia edildi.

Öte yandan Kuzey Kore tarafından serbest bırakıldığı sırada komada olan Warmbier, ABD’ye döndükten birkaç gün sonra ise ölmüştü.