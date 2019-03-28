Kuzey Kore lideri Kim Jong askerlerle bir araya geldi

Kuzey Kore'de Kim Jong Un, askerleri ile buluştu. Ordu mensupları ile stadyumda bir araya gelen Kim'in askerleri, komutanlarının karşısında ip gibi dizildi.

ORDU İLE BİR ARAYA GELDİ

5'incisi düzenlenen buluşma 1 Mayıs stadyumunda düzenlendi. Yüksek katılım ile gerçekleştirilen organizasyona Kuzey Kore ordusunun tüm isimleri katıldı. Özellikle komuta kademesinin tamamının katıldığı organizasyonda disiplini ile bilinen askerler, stadyumun koltuklarına yerleşti.

Lider Kim Jong Un'a Ri Myong Su, Kim Su Gil, Ri Yong Gil, No Kwang Chol ve Kuzey Kore Ordusu'nun diğer komutanları eşlik etti. Kim'in stadyuma gelişi ordu mensupları tarafından coşkuyla kutlandı.