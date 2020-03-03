Kuzey Kore lideri Kim, koronavirüse meydan okudu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan "savaşa hazırlık tatbikatı"nı yerinde izledi.

Tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığı, ateşlenen kısa menzilli balistik füzelerin de Kuzey Kore'nin doğu sınırlarına düştüğü ifade edildi.

MASKESİZ KİM

Kim'in etrafındaki askeri yetkililerin maske taktığı görülürken, kendisi ise tatbikatı maske kullanmadan takip etti.

TOPLU EĞİTİM YAPMALARI YASAK

Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle askerlerin, toplu eğitim yapmalarının geçici yasaklandığı belirtiliyor.

20'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRÜLÜYOR

Kuzey Kore'de henüz koronavirüs bağlantılı bir vaka ya da buna bağlı ölüm görülmedi; ancak internetten yayın yapan Daily NK gazetesi, ocak ayından bu yana ülkede 20'den fazla kişinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti.