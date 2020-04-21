Kuzey Kore lideri Kim'in durumu kritik iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun, geçirdiği bir ameliyat sonrası kritik olduğu öne sürüldü.

CNN International'ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Kim'in sağlığıyla ilgili durumun yakından takip edildiği aktarıldı.

BÜYÜK BABASININ DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

15 Nisan'da büyük babasının doğum gününe katılmadığı belirtilen Kuzey Kore liderinin sağlığı hakkındaki spekülasyonların gittikçe arttığı kaydedildi.

Kim Jong-un'un bundan 4 gün önce ise hükümet toplantısında görüldüğü kaydedildi.

"KİM'İN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELER YERİNDE"

Bir diğer Amerikalı yetkili ise, Kim'in sağlığı hakkındaki endişelerin yerinde olduğunu, ancak durumuna ilişkin seviyeyi değerlendirmenin zor olduğunu bildirdi.

AŞIRI SİGARA, OBEZİTE...

Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, aşırı sigara, obezite ve fazla çalışma nedenleriyle 12 Nisan'da kardiyovasküler operasyon geçirdiğini yazdı.