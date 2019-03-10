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Kuzey Kore'de halk sandık başında

Siyasi rekabetin bulunmadığı ülkede parlamento seçimleri yapılıyor.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 14:57..
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Kuzey Kore’de bugün parlamento seçimleri yapılıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un yedi yıllık iktidarı döneminde ikinci kez yapılan seçimlerde Yüksek Halk Meclisi’nin 687 üyesi seçilecek.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Pazar sabahı sandıkların açılmasının ardından öğle saatlerine kadar seçimlere katılımın yüzde 57 civarında olduğunu duyurdu. Seçim sonuçlarının iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

Kuzey Kore'de halk sandık başında

Her seçim bölgesinde, sadece iktidardaki Kore İşçi Partisi’nden bir aday bulunuyor. Seçmenler, seçim bölgelerindeki adayı “evet” veya “hayır” oyları ile seçiyor. Üyeleri beş yıllığına seçilen parlamento yılda birkaç kere bütçe tasarılarını veya yönetimin atamalarla ilgili kararlarını onaylamak için toplanıyor.

SİYASİ REKABET BULUNMUYOR

Gözlemciler, siyasi rekabetin bulunmadığı ülkede yapılan seçimleri, devlet yönetiminin halktan yetki aldığını söyleyebilmesi için yerine getirdiği siyasi bir formalite olarak değerlendiriyor.

Mart 2014’te yapılan parlamento seçimlerinde, resmi verilere göre bütün adaylar yüzde 100 oy alarak seçilmişti. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 99,97 olarak açıklanmıştı. Ülke dışında yaşayan Kuzey Koreliler oy kullanamamıştı.

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