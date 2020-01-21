Kuzey Kore'den ABD'ye rest

Kuzey Kore, nükleer müzakereler konusunda ABD’ye yıl sonuna kadar verdiği sürenin dikkate alınmaması üzerine artık taahhütlerine bağlı kalmayacağını duyurdu.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği Müsteşarı Ju Yong-çol, “Karşı tarafın saygı göstermekte başarısız olduğu taahhüte tek taraflı bağlanmak için artık bir neden bulamadık” dedi.

Pyongyang’ın elçisi olarak konuştuğunu vurgulayan Ju, ayrıca ABD’yi ‘en vahşi ve insanlık dışı yaptırımları’ uygulamakla suçladı.

ABD YAPTIRIMDA İNAT EDERSE BAŞKA BİR YOL DENERİZ

Ju, “Eğer ABD, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bu düşmanca politikasında ısrar ederse Kore yarımadasında nükleer silahlardan arınma asla gerçekleşmeyecek. ABD tek yanlı talepleri dayatmayı denerse ve yaptırım uygulamakta inat ederse Kuzey Kore yeni bir yol izlemek zorunda hissedebilir” ifadelerini kullandı.